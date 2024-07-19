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Винисиус собрал 900 тысяч долларов на благотворительность – Мбаппе, Беллингем и Модрич поучаствовали

19 Июля 2024 • 18:37 Комментировать

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не только играет в футбол, но и занимается благотворительностью. Как сообщает COPE, звёздный футболист устроил благотворительный аукцион и собрал на нём около 900 тысяч долларов.

Винисиусу помогли его партнёры по «Реалу», в частности Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Лука Модрич. Так, например, Беллингем передал для аукциона пару бутс со своим автографом. В этих бутсах Джуд играл в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Реал» проведёт в среду, 14 августа. В этот день команда Карло Анчелотти сыграет против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Модрич Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги
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