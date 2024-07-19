Куман: «Мечтаю вернуться в «Барселону», но только при другом президенте»

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман заявил о своём желании вернуться в «Барселону». При этом специалист в очередной раз упрекнул президента каталонского клуба Жоана Лапорту.

«Я мечтаю вернуться в этот клуб. Не тренером, а в другой роли, технической. Но я сделаю это только при другом президенте», - слова Кумана приводит Voetbal Zone.

Ранее Рональд Куман упрекал руководителя «Барселоны» за то, что легенды клуба для него ничего не значат.

Отметим, что сборная Нидерландов под руководством Рональда Кумана на Евро-2024 дошла до полуфинала, где проиграла Англии.