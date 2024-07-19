«Барселона» продолжает работу над трансфером вингера Нико Уильямса из «Атлетика». Впрочем, финансовое положение не позволяет каталонцам реализовать опцию выкупа контракта 22-летнего футболиста за 58 миллионов евро.

Как сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на SER, «Барселона» для трансфера Уильямса может использовать кредитные деньги. Так, ещё несколько месяцев назад в прессе писали о том, что «сине-гранатовые» обсуждают кредит на 100 миллионов евро для соответствия требованиям ликвидности.

Нико Уильямс хорошо показал себя на Евро-2024 и даже забил гол в финале, где Испания обыграла Англию (2:1).