Дасаев: «Мамардашвили может дорасти до уровня Нойера»

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился комментарием о новой трансферной стоимости грузинского вратаря Георгия Мамардашвили.

Ранее портал Transfermarkt обновил ценник голкипера, сделав его самым дорогим вратарем мира.

«Если Георгий будет нормально тренироваться и все у него будет нормально, то может дорасти до уровня Касильяса, ван дер Сара или Нойера. Талант у него есть», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экспресс».

По обновленным данным стоимость Мамардашвили составляет 45 миллионов евро. Контракт футболиста с испанской «Валенсией» рассчитан до середины 2027 года.