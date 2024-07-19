Педри одним словом ответил на предположение о новом чемпионстве «Реала»

В ходе интервью молодой полузащитник «Барселоны» Педри ответил на предположение болельщика о том, что в следующем сезоне чемпионом Испании снова станет мадридский «Реала».

«Посмотрим», - цитирует Педри Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» смог оформить чемпионский титул досрочно. «Барселона» финишировала на второй позиции, отстав от своего извечного конкурента из Мадрида на десять зачётных баллов.

Следующий чемпионат Испании по обыкновению стартует в середине сентября. «Барселона» начнёт путь под руководством нового тренера – летом команду принял Ханс-Дитер Флик.