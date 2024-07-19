​Дилейни покинул «Севилью»

Датский полузащитник Томас Дилейни больше не является игроком испанской «Севильи», он провёл в этом клубе последние три года. Ранее он некоторое время выступал в Германии - там он успел поиграть за дортмундскую «Боруссию», а также «Хоффенхайм». Также в его карьере были выступления в бельгийском «Андерлехте» и датском «Копенгагене».

О расставании с Дилейнй общественность проинформировала пресс-служба «Севильи», которая в прошлом сезоне испанского чемпионата заняла лишь четырнадцатое место в турнирной таблице Ла Лиги. Трансферная стоимость 32-летнего игрока оценивается в 2,5 миллионов евро, по поводу его будущего конкретной информации пока что нет.