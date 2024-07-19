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«Реал» сообщил, когда пройдёт презентация Эндрика

19 Июля 2024 • 14:11 Комментировать

Бразильский форвард Эндрик в скором времени официально будет представлен в качестве футболиста «Реала».

Мадридский клуб в своих социальных сетях сообщил, что презентация 17-летнего футболиста пройдёт 27 июля в 12:00 на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Отмечается, что в тот день состоится официальная церемония подписания трудового договора, который будет рассчитан на шесть лет. В презентации будут участвовать Эндрик и президент «сливочных» Флорентино Перес. После презентации бразильский игрок вместе с командой отправится в американское турне.

Отметим, что трансферная стоимость Эндрика составляет 55 миллионов евро. В 2024 году Эндрик выходил на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и записал в свой актив два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эндрик
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