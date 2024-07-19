Клуб Моуринью договорился с Эн-Несири

Нападающий Юссеф Эн-Несири продолжит карьеру в Турции. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, «Фенербахче» договорился с 27-летним марокканцем о четырёхлетнем контракте. В Турции Эн-Несири будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон, а также бонусы за успехи.

За «Севилью» Эн-Несири выступал с середины января 2020 года. За это время нападающий провёл 196 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 73 гола и семь результативных передач на партнёров.

Напомним, что в начале лета главным тренером «Фенербахче» стал Жозе Моуринью.