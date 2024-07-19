Куман: «Легенды ничего не значат для руководства «Барселоны»

«Это грустно. Я хорошо знаком с Хави. Он очень хороший человек и тренер. Печально, что он покинул клуб, я не знаю, что произошло. Складывается впечатление, что легенды клуба ничего не значат для руководителей «Барсы», - передает слова нидерландского специалиста газета Marca.