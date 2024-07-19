Куман: «Легенды ничего не значат для руководства «Барселоны»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался об отставке Хави Эрнандеса с поста наставника каталонской «Барселоны».
«Это грустно. Я хорошо знаком с Хави. Он очень хороший человек и тренер. Печально, что он покинул клуб, я не знаю, что произошло. Складывается впечатление, что легенды клуба ничего не значат для руководителей «Барсы», - передает слова нидерландского специалиста газета Marca.
Напомним, что в минувшем сезоне «Барселона» финишировала на втором месте в чемпионате Испании и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. В новом сезоне тренировать «сине-гранатовых» будет немец Ханс-Дитер Флик.
Бан пользователя