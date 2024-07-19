Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Реала» хочет купить нового полузащитника - названо имя

19 Июля 2024 • 12:30 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выбрал очередного новичка в команду. Как сообщается на страницах Todofichajes, в сфере интересов руководителя находится аргентинский полузащитник Франко Мастантуоно, играющий за «Ривер Плейт».

Потенциальный трансфер талантливого футболиста оценивается в 45 миллионов евро. «Королевский» клуб может подписать Мастантуоно в летнее трансферное окно.

В активе 16-летнего полузащитника 18 сыгранных поединков в составе «Ривер Плейта». Франко отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес трансферы футбола - лето 2024 Франко Мастантуоно ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 УЕФА назвал лучший гол Евро-2024 ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Зидан приехал в расположение «Реала» Клопп принял решение по работе в сборной Англии Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня»
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июля
13:05 · Испания. Ла Лига
Куман: «Легенды ничего не значат для руководства «Барселоны»
12:30 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» хочет купить нового полузащитника - названо имя
12:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов высказался о возможном переходе Баринова из «Локомотива» в «Алавес»
12:15 · Испания. Ла Лига
Хави: «Для «Барселоны» самое главное - быть выше «Реала»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб слухи
10:44 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Барселона» будет платить Нико Уильямсу
10:23 · Испания. Ла Лига
Экс-форвард «Барселоны» переезжает в Грецию
10:17 · Англия. Премьер-лига
Рафинья решил, куда уйдёт из «Барселоны»
10:06 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто решил, где хочет продолжить карьеру
09:31 · Испания. Ла Лига
Педри высказался о возможном переходе Уильямса в «Барселону»
09:15 · Чемпионат Европы 2024
Педри назвал Ямаля главным претендентом на престижную награду
07:37 · Испания. Ла Лига
Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место 1
07:05 · Испания. Ла Лига
Педри назвал свои цели после триумфа на Евро 1
06:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует сразу на трёх игроков «Реал Сосьедада»
06:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не намерена продавать Гюндогана
06:14 · Англия. Премьер-лига
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
06:01 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать Альвареса в «Атлетико»
05:32 · Испания. Ла Лига
Травмированный Педри рассказал о своём состоянии
02:10 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» возобновил переговоры по лучшему бомбардиру Ла Лиги
02:00 · Испания. Ла Лига
Футболки Ямаля стали самыми продаваемыми в «Барселоне» с огромным отрывом
01:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен продлить контракты ещё двух важных игроков
01:12 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
00:40 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может продать звёздного игрока в случае прихода Ольмо слухи
00:10 · Испания. Ла Лига
Агент Ямаля выдвинул требование Лапорте слухи
18 Июля
23:51 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Мы ждём, когда к нам присоединится Фелиш»
Все новости
Рекомендуем