Президент «Реала» хочет купить нового полузащитника - названо имя

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выбрал очередного новичка в команду. Как сообщается на страницах Todofichajes, в сфере интересов руководителя находится аргентинский полузащитник Франко Мастантуоно, играющий за «Ривер Плейт».

Потенциальный трансфер талантливого футболиста оценивается в 45 миллионов евро. «Королевский» клуб может подписать Мастантуоно в летнее трансферное окно.

В активе 16-летнего полузащитника 18 сыгранных поединков в составе «Ривер Плейта». Франко отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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