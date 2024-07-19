Хави: «Для «Барселоны» самое главное - быть выше «Реала»

Бывший футболист и тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о конкуренции с мадридским «Реалом».

«Для «Барселоны» и ее болельщиков самое главное – быть выше мадридского «Реала», - передает слова легендарного испанца La Razon.

Напомним, что Хави покинул пост главного тренера «сине-гранатовых» по завершении минувшего сезона. Его место занял немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

В прошлом сезоне «Барселона» финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал», в свою очередь, стал чемпионом Ла Лиги и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.