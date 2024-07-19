Стало известно, сколько «Барселона» будет платить Нико Уильямсу

Вингер сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс близок к трансферу в каталонскую «Барселону». Сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро.

Как информирует Barca Universal, заработная плата 22-летнего полузащитника в стане «сине-гранатовых» составит 12 миллионов евро в год. Ожидается, что в ближайшее время о переходе Уильямса в «Барселону» будет объявлено официально.

В прошлом сезоне чемпионата Испании вингер сыграл 31 встречу, забил пять голов и отдал 11 голевых передач. В составе сборной Испании Нико стал победителем чемпионата Европы – 2024.