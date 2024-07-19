Экс-форвард «Барселоны» переезжает в Грецию

Нападающий Мартин Брайтвайт, поигравший за каталонскую «Барселону», имеет вариант продолжения карьеры в греческом чемпионате. Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, датский футболист близок к трансферу в пирейский «Олимпиакос». Стороны ведут переговоры и могут подписать соглашение в ближайшие несколько дней.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за каталонский «Эспаньол» в Сегунде. Брайтвайт поучаствовал в 43 поединках, в которых отметился 22 забитыми мячами (семь – с пенальти) и тремя голевыми передачами.