Серхи Роберто решил, где хочет продолжить карьеру

Защитник Серхи Роберто, покинувший каталонскую «Барселону» в статусе свободного агента, определился с желаемым местом продолжения карьеры.

Согласно сведениям Mundo Deportivo, испанский футболист хочет перебраться в Английскую премьер-лигу. В Ла Лиге интерес к Серхи проявляют «Жирона», «Валенсия» и «Севилья», однако игроку хочется уехать на туманный Альбион.

Напомним, что Роберто защищал цвета «Барселоны» с 2010 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании Серхи провел 14 поединков, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. В его пассиве четыре желтые карточки.