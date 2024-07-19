Педри высказался о возможном переходе Уильямса в «Барселону»

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри дал комментарий по поводу возможного перехода в стан «сине-гранатовых» испанского вингера Нико Уильямса.

«Будет ли трансфер Уильямса? Я не знаю, что ответить. Конечно, Нико был бы отличным усилением для «Барселоны». На чемпионате Европы все увидели, на что способен Уильямс», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

В прессе давно сообщается о переговорах между «Барселоной» и «Атлетиком» по трансферу 22-летнего футболиста. Рыночная стоимость Нико оценивается в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 48 поединков, записав на свой счет десять забитых мячей и 24 голевые передачи.