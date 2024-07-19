Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место

Стало известно имя самого высокооплачиваемого футболиста испанской Ла Лиги. По данным Capology, им стал полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг. Оклад нидерландского игрока до вычета налогов составляет 37,5 миллиона евро в год.

На втором месте в этом списке находится нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски – 33,3 миллиона в год. Топ-3 замыкает звездный новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с зарплатой в размере 31,3 млн евро.

25-летний французский форвард пополнил ряды «королевского» клуба этим летом на правах свободного агента. Мбаппе подписал с «Реалом» пятилетний контракт.