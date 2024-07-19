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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место

19 Июля 2024 • 07:37 Комментировать (1)

Стало известно имя самого высокооплачиваемого футболиста испанской Ла Лиги. По данным Capology, им стал полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг. Оклад нидерландского игрока до вычета налогов составляет 37,5 миллиона евро в год.

На втором месте в этом списке находится нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски – 33,3 миллиона в год. Топ-3 замыкает звездный новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с зарплатой в размере 31,3 млн евро.

25-летний французский форвард пополнил ряды «королевского» клуба этим летом на правах свободного агента. Мбаппе подписал с «Реалом» пятилетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Френки де Йонг ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
19 Июля 2024 в 08:12
хорошие зарплаты у нас три четыре уже все орут куда такие платить он не достоин
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