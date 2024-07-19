""Педри назвал свои цели после триумфа на Евро""

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, чего хочет добиться после победы со сборной Испании на чемпионате Европы.

21-летний хавбек считался одним из ключевых игроков в команде Луиса де ла Фуэнте, однако из-за травмы, полученной в четвертьфинальном матче с Германией (2:1), был вынужден пропустить решающие поединки. Испанцы смогли завоевать трофей, обыграв Францию и Англию без Педри.

«Я уже выиграл Ла Лигу с «Барселоной» и Евро со сборной Испании, поэтому теперь хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира», – заявил в интервью The Residency звёздный футболист «сине-гранатовых», отвечая на вопрос о дальнейших целях.