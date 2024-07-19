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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри назвал свои цели после триумфа на Евро

19 Июля 2024 • 07:05 Комментировать (1)
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, чего хочет добиться после победы со сборной Испании на чемпионате Европы.

21-летний хавбек считался одним из ключевых игроков в команде Луиса де ла Фуэнте, однако из-за травмы, полученной в четвертьфинальном матче с Германией (2:1), был вынужден пропустить решающие поединки. Испанцы смогли завоевать трофей, обыграв Францию и Англию без Педри.

«Я уже выиграл Ла Лигу с «Барселоной» и Евро со сборной Испании, поэтому теперь хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира», – заявил в интервью The Residency звёздный футболист «сине-гранатовых», отвечая на вопрос о дальнейших целях.

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
19 Июля 2024 в 07:09
""Педри назвал свои цели после триумфа на Евро""
1 восстановиться после травмы
2 вернуться в основной состав Барсы, закрепиться и выиграть трофей
3 дать по морде Тони Кроосу )))))))))
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