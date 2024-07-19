«Барселона» не намерена продавать Гюндогана

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган вряд ли покинет клуб в нынешнее трансферное окно.

Информация о возможном уходе 33-летнего футболиста появилась на днях. Кроме того, недавно в СМИ сообщили о намерении «Барселоны» продать одного из своих звёздных игроков в случае подписания Дани Ольмо – одной из возможных «жертв» считался Гюндоган. По сведениям Managing Barca, немецкому хавбеку ничего не угрожает – с ним не планируют расставаться текущим летом.

Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» в июле прошлого года на правах свободного агента после семи лет выступления за «Манчестер Сити». Контракт полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2025 года.