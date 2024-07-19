Травмированный Педри рассказал о своём состоянии

21-летний футболист получил травму колена в матче четвертьфинала Евро-2024 против Германии, столкнувшись с Тони Кроосом. Испанцы без Педри смогли обыграть хозяев турнира (2:1), а позднее с таким же счётом одолели сборные Франции и Англии в полуфинале и финале соответственно.

«Моё состояние улучшается с каждым днём. У меня только начался отпуск, но я тренируюсь каждый день, чтобы поскорее восстановиться и начать сезон в оптимальной форме», – приводит Barca Universal слова Педри, чьё возвращение на поле запланировано на август.

В первом туре нового розыгрыша Ла Лиги «Барселона» сыграет на выезде против «Валенсии». Матч состоится 17 августа.