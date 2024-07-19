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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» возобновил переговоры по лучшему бомбардиру Ла Лиги

19 Июля 2024 • 02:10 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Мадридский «Атлетико» вновь попробует приобрести нападающего «Жироны» Артёма Довбика.

Слухи о возможном переходе 27-летнего игрока в команду Диего Симеоне получили распространение ещё весной. До конкретики дело так и не дошло, но теперь «матрасники» вновь обсуждают трансфер форварда с «Жироной», докладывает журналист Маттео Моретто. Футболист уже ответил согласием мадридскому клубу.

Артём Довбик выиграл бомбардирскую гонку минувшего розыгрыша Ла Лиги, записав себе в актив 24 забитых мяча в 36 поединках. Стоимость лидера атаки «Жироны» оценивается экспертами портала Transfermarkt в 35 млн евро.

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