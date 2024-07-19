Футболки Ямаля стали самыми продаваемыми в «Барселоне» с огромным отрывом

Новые комплекты футболок «Барселоны» с именем 17-летнего вингера на данный момент являются самыми популярными в клубном магазине, причём с очень серьёзным отрывом от остальных игроков – порядка 75% от общего количества продаж, докладывает журналист Виктор Наварро. Вторые и третьи по востребованности – Педри и Гави.

Ламин Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Представитель «Барселоны» стал лучшим ассистентом Евро-2024 (четыре голевые передачи) и был признан лучшим молодым футболистом турнира.

За первую команду «сине-гранатовых» Ямаль отыграл 51 матч, отметившись семью голами и десятью результативными пасами.