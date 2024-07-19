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«Реал» намерен продлить контракты ещё двух важных игроков

19 Июля 2024 • 01:44 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Недавно мадридский «Реал» объявил о договорённости с Лукой Модричем. 38-летний хорват, получивший капитанскую повязку, останется в команде ещё как минимум на сезон. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь в «королевском клубе» сосредоточены на заключении новых соглашений с крайними защитниками Даниэлем Карвахалем и Ферланом Менди. Если всё пойдёт по плану «сливочных», оба игрока продлят свои контракты уже в ближайшие недели.

Действующие договоры 32-летнего Карвахаля и 29-летнего Менди истекают следующим летом. В прошедшей кампании испанец отметился шестью голами и пятью ассистами, проведя 41 матч за команду Карло Анчелотти, а на счету француза один забитый мяч в 37 играх.

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Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Ферлан Менди ещё теги

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