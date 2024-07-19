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Агент Ямаля выдвинул требование Лапорте слухи

19 Июля 2024 • 00:10 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

«Барселона» попробует договориться о новом контракте с Ламином Ямалем.

Недавно отметивший 17-летие игрок подкрепил впечатляющие выступления на клубном уровне триумфом на Евро-2024 со сборной Испании. Согласно информации Sport, агент Жорже Мендеш обратился к «Барселоне» с просьбой внести коррективы в контракт Ямаля, учитывая его возросшую репутацию в мировом футболе. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта понимает ситуацию и пообещал принять меры, которые удовлетворят все стороны.

Действующий договор Ламина Ямаля с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Стоимость вингера, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 120 млн евро.

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Барселона Жоан Лапорта Жорже Мендеш Ламин Ямаль ещё теги

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