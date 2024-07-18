Президент «Атлетико»: «Мы ждём, когда к нам присоединится Фелиш»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возвращении Жоау Фелиша.

Португалец вернётся в расположение «матрасников» после сезона, проведённого в «Барселоне» на правах аренды. Форвард признавался, что предпочёл бы перебраться в каталонский клуб на постоянной основе, однако, похоже, будет готовиться к новой кампании в «Атлетико».

«Мы ждём, когда к нам присоединится Фелиш, ведь он один из наших игроков. Жоау – отличный футболист. Он добьётся успеха в любом месте, где бы ни выступал, несомненно. Теперь нам нужно понять, чего хочет он сам», – заявил Сересо в интервью испанским журналистам.