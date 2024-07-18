Модрич трогательно высказался о «Реале»

Полузащитник Лука Модрич продлил контракт с «Реалом». Накануне мадридский клуб официально объявил о подписании с 38-летним хорватом трудового соглашения ещё на один сезон. Теперь Модрич высказался о «Реале».

«Реал» - это всё для меня, это мой дом. Я отдам всё за эту футболку, как делал это на протяжении всех этих лет. Надеюсь, что в новом сезоне у меня будет много поводов для радости, и мы выиграем много титулов.

У нас в «Реале» как будто семья, мы все дружим. Здесь очень хорошая атмосфера. Надеюсь, сезон будет успешным», - слова Модрича приводит Madrid Xtra.

Лука Модрич выступает за «Реал» с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма».