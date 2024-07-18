Модрич высказался о статусе капитана в «Реале»

Полузащитник Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» ещё на один сезон, о чём было официально объявлено накануне. Опытный хорватский футболист высказался о своём статусе капитана в мадридском клубе.

«Быть капитаном в «Реале» - это огромная ответственность. Когда смотришь, какие футболисты были капитанами «Реала» на протяжении многих лет, то понимаешь, что быть капитаном «Реала» - это что-то очень приятное и особенное. Я очень этому рад. Счастлив, что могу представлять «Реал» в качестве капитана», - цитирует Модрича Madrid Xtra.

Всего за «Реал» Лука Модрич провёл 534 матча, в которых забил 39 голов и отдал 86 голевых передач на партнёров.