Модрич хочет стать самым титулованным игроком в истории «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что хочет быть самым титулованным футболистом в истории клуба.

«Возможность стать игроком с наибольшим количеством титулов в истории «Реала» — это что-то невероятное. Надеюсь, что в этом сезоне мы выиграем много трофеев, и я стану самым титулованным игроком», — цитирует Модрича Madrid Xtra.

Напомним, хорватский хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. За 14 лет Модрич завоевал вместе с «Реалом» 25 трофеев, включая целых шесть побед в Лиге чемпионов. Кроме того, Модричу удалось завоевать «Золотой мяч» в эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси.