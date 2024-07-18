Модрич высказался о Мбаппе

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о звёздном новичке команды – о Килиане Мбаппе. Во время своей презентации Мбаппе лестно высказался о Модриче.

«Я благодарен за его слова, было приятно это слышать. Я рад, что он наконец-то здесь, в «Реале». Он один из лучших в мире, и он доказывал это на протяжении многих лет. Он выигрывал чемпионат мира, хотя, к сожалению, обыграл меня в финале. Рад, что теперь мы в одной команде. Каждый из нас будет помогать Мбаппе во всём, чтобы он быстрее адаптировался и показал свой талант. Он может достичь вершины», - слова Модрича приводит Madrid Xtra.

Ранее «Реал» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем ещё на один сезон.