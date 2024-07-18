Модрич: «Перес — лучший президент в мире»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился комментарием о президенте клуба Флорентино Пересе.

— Перес очень много значит для меня. У меня есть только слова благодарности к нему, он помог мне продолжить карьеру в «Реале». Он лучший президент в мире. Он вывел «Реал» на невероятный уровень, — приводит слова Модрича Madrid Xtra.

Хорватский футболист защищает цвета «сливочных» с 2012 года, перебравшись из лондонского «Тоттенхэма».

Текущим летом Модрич продлил контракт с «Реалом» еще на один сезон. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в шесть миллионов евро.