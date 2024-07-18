Модрич ответил, как ему удаётся держать уровень в 38 лет

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о своей форме.

— 13 сезонов в «Реале»? Я никогда не представлял, что со мной все это произойдет. Генетика играет свою роль, но я продолжаю тренироваться с молодыми игроками, которые помогают мне не расслабляться. Они заставляют работать усерднее, чтобы оставаться на уровне в таком возрасте, — приводит слова Модрича Madrid Xtra.

Ранее стало известно, что футболист продлил трудовой договор с «Реалом» на один год.

Напомним, Модрич перебрался в стан «сливочных» в 2012 году из «Тоттенхэма». За это время он провел 534 матча, в которых забил 39 голов и сделал 86 ассистов.