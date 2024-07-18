Кроос выделил лучших партнёров в «Реале»

Бывший футболист «Реала» Тони Кроос рассказал, каких игроков считает лучшими партнёрами за всё время выступление в мадридском клубе.

Экс-игрок признался, что ему сложно выделить одного игрока, поэтому он решил назвать тройку лучших.

— Я назову Роналду, Рамоса и Модрича, — заявил Кроос в своем подкасте «Einfach mal Luppen».

Кросс выступал за мадридский «Реал» на протяжении десяти последних лет (с 2014 по 2024 год). За это время он провел 465 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 99 результативных передач.

Напомним, текущим летом Кроос принял решение завершить карьеру футболиста в возрасте 34 лет.