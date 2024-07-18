Мать Мбаппе: «Килиан никогда не лгал – он всегда говорил, что перейдёт в «Реал»

Килиан Мбаппе на днях был представлен в качестве футболиста «Реала». Его мать и агент, Файза Ламари, вспомнила о том, что в 2022 году Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ», продлив контракт.

«Нет, не стоит сожалеть о том решении. Когда ты родился в Париже и вырос в Бонди, выступать на «Парк де Пренс» особенно ценно. Килиан никогда не лгал. Он всегда говорил президенту, что перейдёт в «Реал». Это сложно, но Килиан никогда бы не покинул «ПСЖ», если бы не было «Реала».

Я не сожалею о том решении в 2022 году, нужно помнить хорошее. Килиану было сложно, но когда ты футболист и зарабатываешь такие деньги, ты не имеешь права выражать недовольство», - цитирует Ламари Mundo Deportivo.