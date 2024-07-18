Последние дни получаются насыщенными для «Реала». Во вторник клуб представил Килиана Мбаппе, в среду – объявил о продлении контракта с Лукой Модричем, а в четверг – сообщил о пролонгации трудового соглашения с защитником Лукасом Васкесом. Опытный 33-летний футболист поставил подписи под контрактом, который рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Лукас Васкес является воспитанником академии «Реала». За первую команду футболист провёл 349 официальных матчей, в которых забил 36 голов и отдал 65 результативных передач на партнёров.

Отметим, что в прошлом сезоне «Реал» завоевал три титула, выиграв Суперкубок, Ла Лигу и Лигу чемпионов.