«Барселона» представила футболки на предстоящий сезон

В этом году каталонская «Барселона» отмечает 125 лет со дня основания клуба, в честь чего игроки «Барсы» будут выступать в специальных ретро-футболках, сделанных по мотивам первых футболок в истории клуба. В презентации новых одеяний приняли участие как игроки мужской команды, так и женской.

Схожие футболки, с двумя цветами, равномерно поделенными по дизайну маек, носили игроки «Барсы» и в 1999-м, когда клуб отмечал столетие. На футболках будут размещены логотипы спонсоров - компании Nike, хотя отношения с ними далеко не безоблачные, а также, естественно, компании Spotify.

Также на рукавах игроков мужской команды будет логотип Ambilight TV, а на рукавах женских футболок - Bimbo.