«Матч ТВ» тайно договорился о покупке прав на Ла Лигу — Okko в шоке

Сегодня, 18 июля, стало известно, что чемпионат Испании возвращается на телеканал «Матч ТВ».

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», до официального объявления в Okko ничего не знали об уходе Ла Лиги. По данным источника, пока в онлайн-кинотеатре не понимают, как права перешли к «Матч ТВ», ведь у сервиса был контракт на показ испанского чемпионата до 2026 года.

Предполагается, что компания, которой принадлежали права на показ Ла Лиги в России, тайно перепродала их «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» будет транслировать Ла Лигу и Сегунду в ближайшие семь лет.

Ла Лига вернулась на «Матч ТВ»