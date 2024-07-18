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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Матч ТВ» тайно договорился о покупке прав на Ла Лигу — Okko в шоке

18 Июля 2024 • 13:10 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

Сегодня, 18 июля, стало известно, что чемпионат Испании возвращается на телеканал «Матч ТВ».

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», до официального объявления в Okko ничего не знали об уходе Ла Лиги. По данным источника, пока в онлайн-кинотеатре не понимают, как права перешли к «Матч ТВ», ведь у сервиса был контракт на показ испанского чемпионата до 2026 года.

Предполагается, что компания, которой принадлежали права на показ Ла Лиги в России, тайно перепродала их «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» будет транслировать Ла Лигу и Сегунду в ближайшие семь лет.

Ла Лига вернулась на «Матч ТВ»

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Евро-Футбол.Ру,
Матч ТВ Okko Спорт

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
18 Июля 2024 в 13:51
закулисная возьня
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