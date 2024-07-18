Чемпионат Испании по футболу снова будет транслироваться на федеральном телеканале «Матч ТВ». Об этом сообщает генеральный продюсер канала Александр Тащин.

«Чемпионат Испании снова в большом эфире. Ла Лига и Сегунда с нами на ближайшие семь лет! Также на наших каналах мы продолжим показывать Кубок и Суперкубок Испании», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

Напомним, испанская Ла Лига эксклюзивно транслировалась в онлайн-кинотеатре Okko Sport последние три года.

Старт нового розыгрыша чемпионата Испании запланирован на 15 августа. В первом матче сезона «Атлетик» из Бильбао примет у себя дома «Хетафе».