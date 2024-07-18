Мать Мбаппе: «Между «Реалом» и «ПСЖ» огромная разница»

Файза Ламари, которая является матерью звездного нападающего Килиана Мбаппе, высказалась о трансфере своего сына в мадридский «Реал».
«Реал» - самый крупный клуб в мировом футболе. Во вторник я ощутила большую разницу с «ПСЖ». «Парк де Пренс» - великолепная арена, но когда вы приезжаете в «Реал», то сразу же чувствуете огромную ответственность», - приводятся слова Ламари в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.
Мбаппе пополнил ряды мадридского «Реала» этим летом. 25-летний нападающий заключил с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор. Заработная плата форвард составит 30 миллионов евро.
Бан пользователя