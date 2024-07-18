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«Барселона» может потерять трёх футболистов - названы все имена

18 Июля 2024 • 11:01 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» может расстаться с полузащитником Педри в текущее трансферное окно. На продаже игрока «сине-гранатовые» могут заработать порядка 100 миллионов евро.

Как сообщает портал Todofichajes, эта сделка существенно облегчит подписание вингера Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. Стороны ведут переговоры об этом трансфере. Также отмечается, что помимо Педри ряды каталонского гранда могут покинуть защитник Рональд Араухо и полузащитник Френки де Йонг.

Среди претендентов на футболистов «Барселоны» называются мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг Рональд Араухо Педри трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
18 Июля 2024 в 11:59
зачем продать педри де йонг и араухо если купите левого вингера надо продать рафинью даже можно продать де йонга
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