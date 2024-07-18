В «Реале» приняли решение по травме носа Мбаппе

Медики мадридского «Реала» оценили травму носа новичка команды Килиана Мбаппе. 25-летний форвард получил перелом во время чемпионата Европы – 2024.

Как сообщает RMC Sport, специалисты посчитали, что звездному футболисту не потребуется хирургическое вмешательство. Напомним, что во вторник, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация Мбаппе в качестве игрока «королевского» клуба. За «сливочных» форвард будет выступать под девятым номером.

В Мадрид Килиан перешел из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. В минувшем сезоне форвард сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал десять ассистов.