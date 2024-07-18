Ле Норман близок к переходу в мадридский топ-клуб

Центральный защитник сборной Испании и «Реал Сосьедада» Рубен ле Норман близок к трансферу в мадридский «Атлетико». Об этом посредством социальных сетей сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, руководство «матрасников» готовит все официальные бумаги для оформления перехода 27-летнего футболиста.

В прошлом сезоне защитник сыграл за «Реал Сосьедад» 43 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро. Вместе со сборной Испании ле Норман стал победителем чемпионата Европы – 2024.