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Ле Норман близок к переходу в мадридский топ-клуб

18 Июля 2024 • 10:04 Комментировать

Центральный защитник сборной Испании и «Реал Сосьедада» Рубен ле Норман близок к трансферу в мадридский «Атлетико». Об этом посредством социальных сетей сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, руководство «матрасников» готовит все официальные бумаги для оформления перехода 27-летнего футболиста.

В прошлом сезоне защитник сыграл за «Реал Сосьедад» 43 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро. Вместе со сборной Испании ле Норман стал победителем чемпионата Европы – 2024.

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