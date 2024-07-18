Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25

Главные турниры среди сборных закончились, и мы предлагаем потихоньку вспоминать о клубном футболе. И сегодня речь пойдёт об испанском гранде, который весной снова взял главный клубный трофей. В том сезоне мадридский «Реал» во главе с Карло Анчелотти в очередной раз выиграл Лигу чемпионов. В новом сезоне команда предстанет перед нами обновлённой: кто-то покинул клуб, а кто-то, наоборот, присоединился к «сливочным». Давайте попробуем разобраться, каким будет «Реал» в сезоне-2024/25 и какие цели будет преследовать команда.

Трансферы

Для начала поговорим о том, какие изменения претерпела команда в это межсезонье. Сначала назовём имена тех, кто покинул команду. И первая самая значимая потеря – это Тони Кроос. Немец был неизменным игроком в механизме «Реала». Тони являлся ключевой фигурой в команде и при Зидане, и при Анчелотти. Филигранные передачи, видение поля и надежность – всё это делает Крооса одним из лучших полузащитников мира. Однако возраст не щадит никого, а немец не стал ждать, когда он уже сбавит обороты, и принял решение завершить карьеру на пике. Ну что же, это его выбор, который мы не вправе осуждать. Но уход Тони точно заставит Анчелотти ломать голову, поскольку заменить его в принципе невозможно. В мире очень много топовых полузащитников, но давайте признаем, что найти в точности похожего на Тони просто невозможно.

Также покинет команду и форвард Хоселу. Его уход вряд ли можно назвать какой-то значимой потерей, но упомянуть его всё же стоит. Как-никак человек забивал важнейшие голы в минувшей Лиге чемпионов. Кто же возьмёт на себя роль мадридского «ОМОНовца», который готов решить проблему в считанные минуты? Надеюсь, у Анчелотти будет ответ на этот вопрос.

Свободным агентом покидает команду Начо. Испанец никогда не был главной защитной силой Мадрида и тем более не претендовал на роль звезды. Тем не менее защитник отличался своей универсальностью и без проблем выполнял указанную ему работу. Начо закрывал фланги, если это необходимо, выходил в центре, а потом и вовсе стал капитаном клуба. Да и минувший Евро испанец провёл классно, забрав по итогу трофей. Начо ещё неплох, но, с другой стороны, возможно, он уже потерял мотивацию, выиграв практически все возможные трофеи.

А вот теперь пришло время поговорить о тех, кто в команду прибыл. И первый, о ком пойдёт речь, это конечно же Киллиан Мбаппе. Буквально на днях произошла громкая презентация футболиста. На «Сантьяго Бернабеу» собралось более 80 тысяч зрителей, желающих увидеть первую речь французской звезды в футболке «Реала». Скорее всего, никто не будет спорить, что сейчас Мбаппе – один из лучших, если не лучший футболист мира. Его приход в «Реал» – это конечно же усиление для «сливочных». Будет очень интересно понаблюдать за тем, как Мбаппе освоится в команде и станет ли он главной звездой Мадрида именно по игре. Это обсудим чуть позже.

Второй достаточно интересный трансфер для «Реала» – это очень молодой бразилец Фелипе Эндрик. Парню скоро стукнет всего 18, а он уже произвёл отличное впечатление на боссов мадридского клуба. Вингер выступал за клуб «Палмейрас», а его самые сильные качества – это скорость, техника и дриблинг, впрочем, как и у всех бразильцев. На чемпионате Америки по футболу Эндрик провёл не самый яркий турнир, однако там провалилась вся сборная Бразилии. Но если бы он всегда выступал так неярко, то вряд ли боссы мадридского клуба готовы были бы выложить за него 60 миллионов евро. В детстве он мечтал стать таким, как Роналду. Ну что же… у него есть все шансы.

Состав и игра

Итак, теперь поговорим о том, насколько хорошо укомплектован состав «Реала» и как команда Анчелотти будет играть в этом сезоне. Начнём с вратарской линии. Там у «Реала» есть главный голкипер – Тибо Куртуа. Заменить его достаточно сложно, но, как показал минувший сезон, реально. За спиной у знаменитого бельгийца есть Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага. Понятно, что в этой тройке Куртуа будет номером один – это показал прошедший финал Лиги чемпионов. Даже после длительного простоя бельгийца из-за травмы именно ему Анчелотти доверил место в главном матче всего сезона. Поэтому вряд ли что-то будет по-другому в этом году. Однако никто не застрахован от травм, поэтому Кепа и Лунин всегда должны быть готовы. Да и наверняка им тоже будут давать шанс по ходу сезона.

Вот линия обороны практически не претерпела изменений, за исключением ухода Начо, но, как мы понимаем, у «Реала» достаточно игроков на этих позициях. Слева фланг закроет Менди, что вполне очевидно. В последнее время француз очень качественно выполняет свою работу и, бесспорно, является игроком основы. За Ферланом сидит Фран Гарсия, который в случае неготовности француза закроет левый фланг защиты. В центре защиты есть два твёрдых основных игрока – это Милитао и Рюдигер. Эти парни сейчас считаются одними из лучших защитников в мире, что вполне себе очевидно. Рюдигер на минувшем Евро был одним из ярчайших представителей Германии. Очень надёжная игра, высокая скорость, физические данные – всё это делает немца защитником первого эшелона в современном футболе. Также за спинами Милитао и Рюдигера находится Давид Алаба. Учитывая его опыт, австриец без проблем сможет закрыть позицию центрального защитника и даже сыграет в самых важных матчах сезона. На позиции правого защитника будет действовать Дани Карвахаль. Опытный испанец на этом Евро показал, что он в потрясающей форме и ему очень сложно найти замену. Объективно сейчас Дани – один из лучших, если не лучший правый защитник мира. Единственная проблема заключается в том, что пока ему нет никакой альтернативы. Однако эту проблему клуб должен постараться решить.

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Говоря о полузащите, можно рассуждать достаточно долго. Здесь в опорной зоне есть и Орлан Тчуамени, и Эдуардо Камавинга. Оба француза слишком хороши, что показало прошедшее Евро. В этом как раз и может крыться проблема для Карло Анчелотти. Среди двух топовых опорников будет очень сложно сделать выбор. Вероятно, парни будут периодически меняться в течение сезона. Конечно, в некоторых матчах Анчелотти может ставить схему с двумя опорниками – в таком случае центр поля «Реала» будет вообще непроходимым. По крайней мере есть такое ощущение. В полузащите имеется универсальный Федерико Вальверде, который сейчас тоже считается одним из лучших полузащитников мира. По крайней мере любой тренер мечтает о таком игроке в составе. Плюс остаётся в команде Лука Модрич. Да, скорее всего, хорват не будет играть роль первой скрипки в команде Анчелотти, но он всё так же остаётся игроком высочайшего уровня с огромным опытом. Чуть ближе к атаке есть Джуд Беллингем. Англичанин считается одним из лучших игроков мира в целом и является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в этом году. Он уже не раз спасал мадридский «Реал» и сборную Англии, поэтому его место в составе кажется вообще непоколебимым. Более того, есть Арда Гюлер, который был подписан «Реалом» ещё в прошлом году. Сейчас он не только будущее, он уже настоящее. Молодой полузащитник продемонстрировал это на Евро, где он был одним из лидеров в составе сборной Турции. Также в ростере есть Нико Паз, но для него вряд ли найдётся игровое время среди такой сильной компании. Такое скопление звёзд в центре поля явно говорит о том, что «Реал» будет играть очень разнообразно. Команда может отлично играть в контроль мяча, а учитывая мощную опорную зону, будет здорово действовать в прессинге.

Переходим к нападению. И тут у «Реала» тоже целое созвездие, которое будет выглядеть лучшим трио Европы. Слева у Мадрида действует Винисиус. Этот футболист был ключевым в прошлом сезоне, и, вероятно, будет ключевым и в этом. Голы, ассисты, скорость, дриблинг, видение игры – всё это делает Винисиуса одним из лучших вингеров мира. Да, бразилец не очень здорово показал себя на Копа Америка, как и вся Бразилия, о чём я писал ранее. В любом случае Винисиус остаётся одним из главных претендентов на «Золотой мяч» и одним из лучших в «Реале» и мире в целом. Справа в нападении есть ещё один бразилец – Родриго. Этот парень тоже показывает себя очень здорово и считается одним из лучших правых флангов в Европе. Его место тоже в стартовом составе, причём совершенно закономерно. Плюс на скамейке за ним есть Браим Диаз. Диаз вообще способен выйти и закрыть практически любую позицию в атаке.

Перейдём к самому интересному. Роль центрального нападающего в этом сезоне будет, скорее всего, отведена Килиану Мбаппе. Да, француза нередко использовали и на левом фланге, ему самому нравится эта позиция, но здесь всё несколько сложнее. Анчелотти придётся управлять звёздами. Винисиус отлично закрывает левый фланг, поэтому нет резона переводить Мбаппе налево. Вини явно будет некомфортно чувствовать себя в центре, а терять одного из лучших футболистов мира точно не хочется. Мбаппе играл в центре и знает, как это делать. Поэтому Киллиан с вероятностью 99 % будет играть именно в центре. Для Мбаппе переход в «Реал» – это вообще полный перезапуск карьеры и в какой-то степени даже переосмысление себя. Француз переходит в более сильный чемпионат, Киллиан теперь часть команды, а не отдельная звезда, и ему придется пахать. Здесь Мбаппе не будет позволено делать то, что он делал в «ПСЖ». Авторитет Анчелотти не позволит Мбаппе быть выше тренера в команде. От француза ждут очень многого, и ему придётся соответствовать этим ожиданиям. В последнее время «Реал» производит впечатление очень неконфликтной команды. Это именно коллектив, нетоксичный и очень крепкий. Мбаппе достаточно токсичный футболист, как о нём говорят, но здесь это качество должно погаснуть. Частично похожая история была с Винисиусом. Вот и посмотрим, как эти две звезды уживутся в одном клубе. Есть ощущение, что Анчелотти умело справится с ними, и «Реал» заиграет великолепно. А за всеми атакующими игроками есть новичок Эндрик. Он может сыграть и в центре, и справа, и слева. Учитывая, что он молодой и ещё может приспособиться ко многим позициям, его будут использовать везде, но пока что в роли запасного.

Предполагаемый состав «Реала»:

Вратарь: Куртуа

Защитники: Менди, Милитао, Рюдигер, Карвахаль

Полузащита: Тчуамени/ Камавинга, Беллингем/ Гюлер, Вальверде/ Модрич

Нападение: Винисиус, Родриго, Мбаппе

Цели

Если говорить о целях мадридской команды, то они остаются прежними. Команда Анчелотти претендует на то, чтобы побеждать абсолютно в каждом турнире, в котором она принимает участие. В Испании «Реал» выглядит явным фаворитом. Да, состав «Барселоны» тоже будет мощным, но у «сливочных» глубина этого состава смотрится более сильной. В Лиге чемпионов команда Анчелотти тоже не прочь повторить успех прошлого года. Если быть объективным, команда выглядит одним из главных фаворитов, и в принципе одним из сильнейших клубов мира на данный момент. «Реал» ни разу не брал требл, так что, именно в этом сезоне мечта вполне может стать целью.

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев