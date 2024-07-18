Маттеус выбрал новый клуб для Нико Уильямса

Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус назвал клуб, в котором хочет видеть нападающего «Атлетика» Нико Уильямса.
«Хочу, чтобы «Барселона» купила этого парня. Мой друг Ханс-Дитер Флик мечтает об этом. Его клаузула – 60 миллионов, а рыночная цена уже больше 100 млн. Это потрясающий футболист», - передает слова немца Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет активные переговоры по трансферу 22-летнего форварда.
Уильямс в составе сборной Испании стал чемпионом Европы на турнире в Германии. Нико отметился голом в финале и помог «красной фурии» обыграть национальную команду Англии со счетом 2:1.
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