Маттеус выбрал новый клуб для Нико Уильямса

«Хочу, чтобы «Барселона» купила этого парня. Мой друг Ханс-Дитер Флик мечтает об этом. Его клаузула – 60 миллионов, а рыночная цена уже больше 100 млн. Это потрясающий футболист», - передает слова немца Mundo Deportivo.