Суперзвезда «Реала» может судиться с «ПСЖ»

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может подать в суд на свой бывший клуб – французский «ПСЖ». Об этом сообщила мать 25-летнего футболиста Файза Ламари.

«Если не останется выбора, то будет суд. Но все же надеюсь, что контракт, подписанный два года назад, будет выполнен», - передает слова Ламари Le Parisien.

Ранее в прессе появилась информацию о том, что парижский гранд должен Мбаппе заработную плату и бонусные выплаты с апреля 2024 года. Сумма составляет порядка 100 миллионов евро.

Килиан ушел из парижского гранда на правах свободного агента. Он продолжит карьеру в мадридском «Реале». Нападающий заключил с «королевским» клубом пятилетнее соглашение.