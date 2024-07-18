«Барселона» хочет ускорить переход Уильямса - названа причина

Руководство каталонской «Барселоны» запустило переговорный процесс по трансферу нападающего сборной Испании и «Атлетико» Нико Уильямса, сообщил инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

По данным журналиста, представитель 22-летнего игрока обсудил потенциальную сделку со спортивным директором «сине-гранатовых» Деку. Переговоры состоялись в Сарагосе. «Барселона» начала форсировать переговоры из-за интереса к Нико со стороны клубов АПЛ.

Контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 60 миллионов евро.