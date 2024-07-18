Мать Мбаппе назвала сына сумасшедшим из-за «Реала»

«Первый раз Килиан заговорил о «Реале» в пять лет. Я подумала, что он сумасшедший. Тогда за мадридцев выступали все его кумиры, он хотел им подражать. Мне нравится в сыне то, что в свои 25 лет он продолжает мечтать. Переехав в Мадрид, Килиан покинул зону комфорта. Думаю, ему нужен этот вызов», - передает слова женщины AS.