Мать Мбаппе назвала сына сумасшедшим из-за «Реала»

Файза Ламари, мать звездного французского форварда Килиана Мбаппе, вспомнила о первом разговоре с сыном о мадридском «Реале».
«Первый раз Килиан заговорил о «Реале» в пять лет. Я подумала, что он сумасшедший. Тогда за мадридцев выступали все его кумиры, он хотел им подражать. Мне нравится в сыне то, что в свои 25 лет он продолжает мечтать. Переехав в Мадрид, Килиан покинул зону комфорта. Думаю, ему нужен этот вызов», - передает слова женщины AS.
Напомним, что Мбаппе перешел в «Реал» этим летом. 25-летний нападающий подписал с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор на пять лет.
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