Винисиус прокомментировал новый контракт Модрича с «Реалом»

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на новый контракт полузащитника Луки Модрича с «королевским» клубом.

«Спасибо!» - оставил сообщение бразильский футболист под публикацией в соцсетях о новой сделке между 38-летним хорватом и испанским грандом.

Новый трудовой договор Модрича с мадридским коллективом рассчитан до середины 2025 года. За «сливочных» хавбек выступает с 2012 года. В прошлом сезоне Лука принял участие в 46 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Предыдущий контракт хорвата с «Реалом» истек в конце июня 2024 года.