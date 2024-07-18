Мбаппе не жалеет о срыве трансфера в «Реал» два года назад

Форвард Килиан Мбаппе не жалеет о срыве трансфера в мадридский «Реал» два года назад. Об этом рассказала его мать Файза Ламари.

«Нет никаких сожалений. Килиан никогда не врал, он всегда говорил, что однажды станет футболистом «Реала». Если бы не этот клуб, он бы никогда не ушел из «ПСЖ», - передает слова Ламари AS.

О переходе 25-летней французской звезды в «королевский» клуб из «ПСЖ» было объявлено в прошлом месяце. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на пять лет. Заработная плата нападающего в Мадриде составит 30 миллионов евро за сезон.