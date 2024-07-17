«Реал» продаст своего вратаря – известно, по какой причине

Андрей Лунин, страж ворот мадридского «Реала», в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

Как пишут испанские СМИ, руководство «сливочных» хочет, чтобы украинский вратарь подписал с клубом новый контракт. В случае, если этого не произойдёт, «Реал» продаст своего футболиста. Отмечается, что в «Реале» планируют выручить за голкипера порядка 25 миллионов евро. В «Реале» считают, что Лунин не сможет быть первым номером в команде, однако видят в нём подмену основному вратарю Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Лунин планирует перейти в команду, где будет играть в стартовом составе.

В минувшем сезоне Лунин был основным вратарем «сливочных» из-за травмы Тибо Куртуа и провёл за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола.

Трудовой договор Лунина с мадридцами действует до лета следующего года.