Беллингем с помощью эмодзи отреагировал на продление контракта Модрича

Как и ожидалось, Лука Модрич остаётся в «Реале». В среду мадридский клуб объявил о продлении контракта с хорватским полузащитником ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Другой полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на объявление клуба с помощью четырёх радостных эмодзи в социальных сетях.

Лука Модрич провёл в «Реале» уже двенадцать сезонов. За это время хорват выиграл множество титулов, в частности шесть трофеев Лиги чемпионов.

Что касается Джуда Беллингема, то он перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом. При этом англичанин уже успел выиграть со «сливочными» три трофея.