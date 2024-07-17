Мбаппе высказался о президенте «Реала» Пересе

Летний новичок «Реала» Килиан Мбаппе выказался о Флорентино Пересе, занимающем должность президента в мадридском клубе.

«Флорентино – очень важный для меня человек, который с первого дня помогал мне и моей семье. Это осталось в моём сердце. Я сделаю всё, чтобы он был очень счастлив. Он лучший президент в мире», - слова Мбаппе приводит AS.

Напомним, что 25-летний Мбаппе был представлен в качестве футболиста «Реала» во вторник. За «сливочных» французский нападающий будет играть под номером 9.

Дебютировать за «Реал» на официальном уровне Мбаппе может 14 августа в Суперкубке УЕФА против «Аталанты».

«Реал» принял важное решение по Мбаппе